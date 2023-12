Miele di spiaggia e pregiato pinolo. Il mercatino al Parco

Dagli aromi mediterranei del miele di spiaggia al pregiato pinolo di San Rossore passando per formaggi ed insaccati, sabato 9 e domenica 10 dicembre a San Rossore si tiene il primo mercatino di Natale con i prodotti del Parco, delizie enogastronomiche che nascono da coltivazioni ed allevamenti del territorio. "Sarà una vetrina per i nostri prodotti tipici di qualità, l’iniziativa fa parte di un percorso di promozione che stiamo portando avanti grazie alle aziende agricole del Parco e che nel futuro vedrà la creazione di un brand dedicato - spiega il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani - salvaguardia dell’ambiente, produzione agricola biologica, e turismo enogastronomico si legano per creare un circolo virtuoso di buone pratiche compatibili con la natura e attente al benessere delle persone". Allestito in Sala Gronchi a Cascine Vecchie a San Rossore, il mercatino sarà inaugurato sabato 9 dicembre alle 10 e sarà aperto fino alle 17.30, stesso orario anche domenica. L’iniziativa ha il patrocinio della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, di Slow Food Pisa e Colline Pisane e Slow Food Versilia.