Metà mandato Giani fa il punto a San Miniato

Quella ai piedi della Rocca è una tappa, per certi versi, d’obbligo per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. San Miniato è la sua terra, quella dalla quale scelse anche di far partire l’avventura verso la presidenza. Va ricordato infatti che nel gennaio 2020, in una giornata fredda e ventosa, Giani iniziò la sua corsa da candidato presidente del centrosinistra con un discorso inaugurale dalla Rocca di Federico II a San Miniato, all’aperto, il punto più alto della città: un discorso alla Toscana e ai toscani toccando tantissimi aspetti della regione e dei suoi bisogni. Perché scelse di partire da San Miniato? "Perché qui sono nato e ho vissuto fino ai sei anni ma anche perché questo è, idealmente, il centro della Toscana", disse Giani. Del resto dalla Rocca si vedono nove provincie su dieci e, forse, con un buon binocolo anche il Monte Amiata, quindi la decima provincia. Così il tour di Giani nelle province toscane sarà a San Miniato domani e l’attenzione, in questo caso sarà focalizzata sul territorio della Provincia di Pisa, su quello che è stato fatto e su quello che resta da fare. Il tour "Prima meta" - spiega una nota : è l’occasione per fare il punto su quanto realizzato dall’amministrazione regionale nei primi due anni e mezzo di legislatura.

L’appuntamento è per le 15.30, all’Auditorium di piazza Bonaparte. Il presidente Giani interverrà dopo i saluti del presidente della Provincia.

Carlo Baroni