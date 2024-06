"Mercato Paparelli, bene la riqualificazione"

"Finalmente il Mercato Paparelli sarà più attrattivo per cittadini e visitatori". È un grido di vittoria quello di Franco Palermo, presidente della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) di Confcommercio Pisa, alla luce dell’approvazione del progetto di riqualificazione del mercato in via Alberto Paparelli da parte del consiglio comunale nella seduta del 3 giugno. Un riassetto atteso da tempo, in cui si stava delineando il precorso di concertazione, che comporta più posti auto a disposizione dei clienti, sia per il mercato del mercoledì che per quello del sabato, una maggiore offerta merceologica adeguata al nuovo mercato, una disposizione dei banchi più fruibile. "Un momento molto atteso dagli operatori" ribadisce il presidente di Fiva che si è speso molto per vedere questo risultato, ossia un rilancio del mercato pisano "esattamente come avevamo auspiciato". Palermo ci ha tenuto a ringraziare l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, che "ha raccolto le nostre indicazioni procedendo verso un riassetto per rendere il mercato ancor più attrattivo per cittadini e visitatori. Abbiamo lavorato senza tregua con l’assessorato al commercio - spiega Palermo - per raggiungere questo risultato: un contesto adeguato affinché i clienti possano raggiungerci nel massimo comfort e usufruire delle tantissime opportunità commerciali che il mercato può offrire tutte le settimane".

Grande soddisfazione arriva anche dal direttore di Confcommercio Pisa Pieragnoli: "L’amministrazione comunale ha dimostrato con i fatti la volontà di rilanciare il mercato Paparelli". Oltre al ringraziamento a Pesciatini, Pieragnoli ci ha tenuto a ringraziare "anche a quelle forze di minoranza che hanno votato favorevolmente la proposta con grande senso di responsabilità, riconoscendo il valore del percorso portato avanti dalla nostra associazione in piena sinergia con l’assessore. Questo metodo di concertazione - ribadisce Pieragnoli -, basato su dialogo e reciproca fiducia, è una garanzia e un modello e auspichiamo che venga adottato anche per il rilancio degli altri mercati della nostra città e del nostro territorio, da Pisa fino al Litorale, che costituiscono punti di riferimento imprescindibili per migliaia di cittadini, con una dimensione economica e anche sociale che non può essere sottovalutata".