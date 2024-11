Mercato e cena di Natale dei talenti per aiutare i bambini con autismo

Solidarietà, socialità ed eccellenze gastronomiche del territorio: sinergie che trovano espressione nella “Cena di Natale dei Talenti“, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in favore dell’associazione Talenti Autistici Teatro dell’iniziativa Lumen Restaurant Experience del Pisa Tower Plaza Hotel, dove mercoledì 27 novembre alle 20.30 sarà realizzata la cena-evento, possibile grazie all’impegno del vicepresidente vicario Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. Atmosfere natalizie già dal pomeriggio, quando sarà possibile contribuire al progetto acquistando prodotti artigianali e idee regalo al “Mercatino dei Talenti“, allestito a partire dalle 17.30. "Invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa fin dal pomeriggio e prenotandosi per la cena, il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficenza in favore dell’associazione Talenti Autistici per sostenere i progetti del Bosco dei Talenti di San Piero a Grado. È un onore e un piacere dare il nostro piccolo contributo" afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

L’Associazione Talenti Autistici Aps, nata a Pisa nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico, è quotidianamente impegnata sul territorio nell’organizzazione di attività e iniziative socio-educative e di sensibilizzazione sul tema.

"In queste occasioni c’è poco da dire e molto da fare - aggiunge il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - è un momento di socialità che ci darà la possibilità di dare il via ad un futuro sempre migliore". "Il ricavato della serata – spiega la presidente di Talenti Autistici Aps Sara Frediani – è destinato a un nuovo progetto di agricoltura sociale in collaborazione con Fondazione Il Cuore si Scioglie per acquistare una serra per l’attività dei nostri ragazzi". "Non possiamo che assicurare tutto il nostro supporto a questa lodevole iniziativa, una comunità non può dirsi civile se non promuove il valore della solidarietà e dell’inclusività e la cena di Natale dei Talenti è un’occasione tangibile per mostrarci vicini e accoglienti nei confronti di tutte le persone con disabilità" dichiara l’assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro. Per ogni informazione e per prenotarsi 3392480264.

Alessandra Alderigi