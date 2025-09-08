Mercato di Pisanova, Confesercenti: "Nuova sede funziona"

Pisa, 8 settembre 2025 - Buona la prima per la nuova collocazione del mercato di Pisanova che si è spostato da via Frascani a via Bargagna. Soddisfazione degli operatori che hanno finalmente una visibilità maggiore ed una migliore collocazione dei banchi, soddisfazione per i clienti che trovano il mercato inserito in un contesto di commercio a posto fisso importante. Soddisfazione soprattutto di Confesercenti che con il suo sindacato ambulanti Anva ha fortemente lavorato a questo spostamento.

“Un piccolo mercato tipicamente di quartiere – spiega il presidente del sindacato ambulanti Anva Mirco Sbrolli – che però stava lentamente morendo nella sua collocazione di via Frascani. Sede che era stata individuata in condizione di emergenza a seguito delle disposizioni legate al covid che prevedevano un posizionamento dei posteggi in modo distanziato. Dopo la pandemia è però risultata infelice e soprattutto poco appetibile dai clienti, soprattutto quelli che transitano da via Bargagna, portando ad un lento spopolamento. Per questo – prosegue il presidente Associazione nazionale venditori ambulanti Confesercenti - ci siamo spesi con l’amministrazione comunale, con l’assessore Paolo Pesciatini che ringraziamo e con gli uffici sempre collaborativi ed efficienti, affinché si potesse trovare una nuova collocazione che noi avevamo subito individuato in via Bargagna, inserendo il mercato nel contesto commerciale della strada".

Continua il presidente Anva, "Dobbiamo dare atto all’assessore ed a tutto il settore Suap della disponibilità per arrivare ad una riqualificazione con lo stesso percorso di partecipazione che abbiamo messo in campo per il mercato di San Martino. Per Pisanova - continua l'esponente dell'associazione di categoria, Mirco Sbrolli - abbiamo avuto anche il sostegno della consigliera comunale Rachele Compare che, proprio in qualità di residente aveva compreso le nostre richieste”.

Dopo San Martino con lo spostamento in piazza Toniolo, che per Anva avverrà a giorni, Pisanova e la sistemazione di Tirrenia “manca solo un ultimo sforzo – conclude il presidente Sbrolli – e riguarda il mercato invernale di Marina. A tale proposito abbiamo chiesto un incontro con l’amministrazione comunale per presentare una nostra proposta”.