Memorial "Piero Del Papa": Boxe professionistica in primo piano al Palazzetto dello Sport di Pisa

Si svolgerà il 7 aprile alle 16, al Palazzetto dello Sport di Pisa la terza edizione del memorial "Piero Del Papa". La boxe professionistica tornerà a farla da padrona. All’interno della finestra si svolgeranno 10 incontri di pugilato olimpico, in cui saranno impegnati alcuni pugili della San Giuliano Boxing Team. Il momento clou della serata sarà dedicato al debutto professionistico di Marvin Ademaj. Già campione d’Italia universitario, si mettera’ in gioco per la prima volta nella boxe professionistica contro Francesco "The Hammer" Palermo, pugile romagnolo. La serata sarà un lieto omaggio a Del Papa, ex campione della pugilistica Galilei, la cui carriera l’ha visto vincere i titoli di Campione d’Italia e d’Europa.