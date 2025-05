Memoria: pellegrinaggio da San Giuliano nei luoghi dell’Olocausto

San Giuliano Terme (PI), 21 maggio 2025 – Un viaggio intenso e necessario, nei luoghi della memoria. Il comune di San Giuliano Terme ha preso parte al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato dalla sezione pisana di Aned, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, che ha toccato Dachau, Ebensee, Castello di Hartheim, Gusen e Mauthausen. Presente anche una delegazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

Quest’anno, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale ha scelto di raddoppiare le borse di studio a disposizione degli studenti, permettendo così a otto alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio di partecipare a questa esperienza dal forte valore educativo e civile.

Presenti gli alunni della scuola “Mandela” di San Giuliano Terme, accompagnati dal professor Daniele Vaccari, e della scuola “Fermi” di Pontasserchio, accompagnati dalla professoressa Chiara Mioni. A rappresentare San Giuliano Terme l’assessora con delega alle politiche per l’istruzione Fabiana Coli, insieme ai rappresentanti di Aned e Anpi, che ha contribuito con una borsa aggiuntiva.

«È stata un’esperienza profonda e toccante che ci ha restituito l’immagine di una generazione sensibile, partecipe, capace di affrontare il tema della memoria con grande maturità – dichiara l’assessora alla Scuola Fabiana Coli –. Gli interventi e le emozioni condivise dai nostri alunni hanno colpito tutti noi. Il loro sguardo ci restituisce speranza, ed è il motivo per cui come istituzioni dobbiamo continuare a garantire occasioni come questa. Ringrazio Aned, nella persona di Laura Geloni, che da anni dona il suo prezioso contributo, unitamente ad Anpi, i docenti, le famiglie e chi ha creduto in questo progetto».

«Il percorso di riflessione non si conclude con il viaggio: giovedì 29 maggio infatti, alle ore 16, si terrà un Consiglio comunale aperto interamente dedicato al tema della memoria – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Un momento pubblico di confronto e condivisione, per dare spazio alle voci e alle testimonianze di chi ha vissuto questa esperienza formativa e per ribadire, a ottant’anni dalla Liberazione, l’importanza di tenere vivo la memoria come strumento di impegno per il presente ed un prezioso investimento per il futuro».