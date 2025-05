È un “arrivederci“: "Tutto il mondo ci ha guardato"

"Un evento unico per tutta la città di Pisa". Soddisfatto il sindaco Michele Conti, che da buon padrone di casa ha aperto la giornata di ieri, iniziata con il volo dei paracadutisti dell’esercito proprio affianco al Battistero. Un evento che ha richiamato in città migliaia di persone da tutto il mondo, come testimoniavano anche le tantissime bandiere sparse per ogni via e piazza.

"Dopo tanti anni volevamo che il Giro tornasse a Pisa - continua il primo cittadino -. Come amministrazione ci abbiamo lavorato tantissimo, volevamo che la corsa rosa arrivasse nella nostra meravigliosa piazza dei Miracoli. Un ringraziamento anche alla vicina Lucca, con la quale c’è una grandissima sinergia e da dove la tappa è partita. Importante dal punto di vista sportivo, anche per la visibilità che il Giro. Ma anche a livello turistico è importantissimo avere la corsa in città, sappiamo quanto ritorno riesce a dare. Una grande festa per i pisani e per i turisti".

E mentre le biciclette stanno ancora arrivando, uno sguardo e un pensiero vanno già al futuro. "Una tappa anche l’anno prossimo in città? Vediamo, sicuramente dal punto di vista organizzativo è complicatissimo. Però noi siamo particolarmente soddisfatti, vediamo se riusciremo a essere nuovamente presenti. Non anticipiamo niente, ma vedremo cosa riusciremo a fare".

"Una giornata importantissima, in cui Pisa è ancora una volta meravigliosa - aggiunge l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Una giornata di grande festa. Volevamo fare una scossa alla città, volevamo ridare a Pisa un risalto a livello internazionale di primo piano. Cosa meglio del Giro con l’arrivo in piazza dei Miracoli. Forse si tratta della tappa più bella di tutto il Giro, e noi siamo felici di poter rappresentare la nostra città in mondovisione". Una voglia di rilanciare l’immagine della città della Torre anche sotto il profilo dello sport.

"Questo al Giro è solo un arrivederci, abbiamo dimostrato all’organizzazione che la nostra città è quella che maggiormente ha amplificato la manifestazione. Se vogliamo Pisa può offrire tanto, e noi vogliamo rilanciarla a livello internazionale. Se non sarà il Giro sarà un’altro evento che unisce sport, giovani e turismo".

"Una giornata bellissima - conclude il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Pisa è sempre stata città di sport e oggi mostra la sua bellezza in tutto il mondo. Vedere l’arrivo in tutto il mondo è certamente un motivo di grande gioia. Pisa torna davvero al centro del nostro paese".

ia.na.