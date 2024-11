Medicina Dottorato ad honorem al prof Pier Cristoforo Giulianotti

di Mario Ferrari

"Per l’eccezionale contributo al progresso della chirurgia robotica, per essere stato pioniere e innovatore del settore, padre del robot Da Vinci, uno dei più citati al mondo e aver realizzato oltre 5000 operazioni robotiche all’attivo". Sono solo alcune delle motivazioni per le quali ieri, nell’Aula Magna della Sapienza, il padre della chirurgia robotica Pier Cristoforo Giulianotti ha ricevuto un dottorato honoris causa in "Scienze Cliniche e Traslazionali" dall’Università di Pisa. In una sala gremita di studenti, docenti universitari, medici di ogni branca e specializzazione e rappresentanti delle istituzioni, Pisa ha premiato uno dei suoi figli - adottivi - più celebri nel campo sanitario, considerato uno dei migliori chirurghi al mondo nel campo della chirurgia robotica. Nato a Filattiera nel 1953, Pier Cristoforo Giulianotti si è laureato con lode a Pisa nel 1978, iniziando la sua carriera come studente interno della Scuola Sant’Anna, e proseguendo come medico presso l’Aoup fino al 1998. Successivamente, ha proseguito la sua carriera a Grosseto e infine a Chicago, diventando uno dei massimi esperti esperti del settore: citato anche dalla serie cult americana Grey’s Anatomy, che lo ha definito il "padre della chirurgia robotica". "È per noi un grande piacere dare il bentornato - ha detto il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi - al professor Giulianotti è probabilmente il più celebre chirurgo di chirurgia robotica al mondo. Dopo la laurea a Pisa è arrivato a Chicago dove ha costituito uno dei più grandi centri di chirurgia robotica del mondo, similmente a quanto fece a Grosseto negli anni ‘90: a riprova di quanto si può fare in collaborazione con il sistema sanitario nazionale".

"Per me è un grande onore essere tornato a Pisa e ricevere questo premio - ha commentato Pier Cristoforo Giulianotti -. Nonostante buona parte della mia carriera si sia sviluppata negli Stati Uniti, il mio legame con l’Italia e con Pisa è rimasto sempre saldo". A riprova di ciò, insieme al presidente della Scuola di Medicina di Unipi, Giulianotti ha colto l’occasione per celebrare "il primo passo di una collaborazione Pisa-Chicago tramite un protocollo d’Intesa. Grazie a delle borse di studio, cercheremo di lavorare per aiutare i giovani universitari italiani a seguire percorsi di formazione e approfondimento sulla chirurgia robotica in America sotto la mia guida". Nell’occasione, Giulianotti ha tenuto una lectio magistralis dal titolo "Il futuro della Chirurgia: prospettive, sfide e dilemmi".