Mazzeo a Pisa per i 150 anni dell’Ordine degli Avvocati

Pisa, 11 settembre 2024 - L’Ordine degli Avvocati di Pisa festeggia quest’anno il 150esimo anniversario dalla fondazione e per l’occasione il presidente Antonio Mazzeo è intervenuto per portare i saluti del Consiglio regionale: “È un motivo di grande orgoglio celebrare insieme a voi un traguardo di rilevanza storica: 150 anni di impegno, dedizione e servizio alla giustizia. Come ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ‘In un dialogo costruttivo tra tutti gli operatori del settore, l'Avvocatura è chiamata a fornire il suo qualificato contributo di esperienza e competenza per l'incremento di efficienza e funzionalità della giustizia’. Queste parole ci ricordano quanto la professione forense sia centrale non solo per la tutela dei diritti, ma anche per il funzionamento stesso del sistema democratico”.

“L'Ordine degli Avvocati di Pisa - ha proseguito il presidente Mazzeo - , con la sua lunga storia e la sua tradizione, ha garantito non solo la difesa dei diritti, ma ha anche contribuito attivamente alla crescita culturale e civile della città e della regione. Un legame fondamentale che non possiamo dimenticare è quello con l’Università di Pisa, uno dei grandi centri del sapere giuridico a livello nazionale e internazionale. Questa sinergia tra la tradizione forense e l'eccellenza accademica ha formato generazioni di avvocati che, grazie al rigore scientifico e al pensiero critico appreso nelle aule universitarie, hanno portato avanti la fiaccola della giustizia.

Gli avvocati, insieme ai magistrati, operano in una stretta collaborazione che trova il suo fondamento nella ‘comune cultura della giurisdizione e delle garanzie’, contribuendo a dare concretezza al diritto all'interno del quadro costituzionale, nell’interesse della collettività. L’avvocatura riveste un ruolo imprescindibile per il progresso della società, promuovendo l’avanzamento dei diritti e lavorando instancabilmente per garantire che la giustizia non resti un principio astratto, ma si concretizzi nella vita quotidiana. Celebrare i 150 anni dell'Ordine degli Avvocati di Pisa non significa però solo rendere omaggio a una tradizione prestigiosa, ma anche riconoscere il valore del contributo che ogni singolo avvocato ha dato, e continua a dare, alla crescita della nostra comunità”.

Il presidente del Consiglio regionale ha anche sottolineato il valore della mostra fotografica ‘Avvocati a Pisa’. Un secolo e mezzo di storia. 1874-2024’ allestita a Palazzo Blu: “Un viaggio che racconta non solo la storia di una professione e l’evoluzione che ha subito, ma anche la storia di una città e delle sue istituzioni. Una mostra che in occasione degli ottanta anni dalla liberazione della città di Pisa, ricorda anche l’avvocato Gino Gattai, che resse le sorti della città e fu di sostegno e di aiuto ai cittadini nei terribili mesi dell’occupazione tedesca tra il giugno ed il settembre 1944”.