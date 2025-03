‘Mazzei Week’, tappa anche al Senato

Valorizzare la figura di Filippo Mazzei in un itinerario tra i luoghi da lui vissuti, in una settimana, quella dal 16 al 26 marzo, interamente dedicata ad uno degli intellettuali più poliedrici della storia. La "Mazzei Week" è un evento annuale organizzato dal Circolo Culturale Filippo Mazzei fin dal 2016, che mira a ripercorrere il profilo e le idee di un uomo dal forte legame con i principi democratici e la fratellanza tra i popoli soprattutto con quello statunitense, che lo vide protagonista della Rivoluzione indipendentista, da amico e vicino di casa a Monticello del capo della rivoluzione Thomas Jefferson. Al centro dell’iniziativa saranno la politica, l’agronomia, la medicina le relazioni internazionali, il commercio e l’arte, un evento itinerante nei luoghi storici nelle città toscane vissute da Mazzei, con il patrocinio di istituzioni ed enti locali e dell’università di Pisa. La presentazione ieri ai Bagni di Pisa, a San Giuliano Terme, realtà vissuta da Mazzei nel suo percorso di vita e sede dell’associazione a lui ispirata, a villa di Corliano. "Per il territorio l’evento è molto importante - afferma l’assessore alla cultura di San Giuliano Terme Angela Pisano – Mazzei è legato al nostro Comune anche per la sua frequentazione delle terme. Fautore dei diritti civili, capì che le cure termali erano importanti per la nobiltà ma anche per il popolo, riuscendo a far aprire una sezione anche per i non abbienti". Primo appuntamento domenica a Carrara, alla Fondazione Cassa di Risparmio, con l’incontro intitolato: "Arte e scultura - Filippo Mazzei da Carrara a Washington", con ospiti Serena Arrighi sindaco di Carrara e Francesco Persiani sindaco di Massa. "Siamo al decimo anno di questo nostro impegno, la volontà è fare sistema culturale sulla costa, da Livorno a Carrara - afferma il presidente dell’associazione culturale Massimo Balzi - un Filippo Mazzei a tutto tondo, nei luoghi che lui ha vissuto e dove amava cogliere i vari aspetti del territorio". La novità dell’edizione 2025 è la giornata fuori regione: martedì 18 marzo quando la "Mazzei Week" farà tappa a Roma al Senato della Repubblica, dove alle 15 si terrà una conferenza intitolata "Filippo Mazzei il Toscano che contribui alla costruzione degli Usa", evento che ha il patrocinio della Camera Alta del Parlamento, promosso da Pier Ferdinando Casini, con la partecipazione dei sindaci di Pisa Michele Conti e Poggio a Caiano Riccardo Palandri e del presidente della Toscana Eugenio Giani.

Alessandra Alderigi