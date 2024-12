Maxi controlli dei carabinieri. Sotto la lente alcol, armi e droga

Obiettivo sicurezza a trecentosessanta gradi. Sono scattati così, nelle scorse ore, maxi controlli stradali dei carabinieri su tutto il territorio provinciale. I militari dell’Arma di Pisa, hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza, tre per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e del tasso alcolemico e due per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre altri tre utenti della strada sono stati denunciati dai militari della

compagnia di Pisa e di Pontedera, poiché, pur mostrando segni

evidenti di assunzione di stupefacenti o smodato uso di alcool, si sono rifiutati di sottoporsi ai dovuti accertamenti.

In ognuna delle circostanze, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Pisa e al ritiro delle patenti di guida, tranne per un 24enne poiché la patente era già sospesa.

Durante l’operazione sono stati raggiunti importanti risultati. Nell’hinterland pisano i carabinieri hanno denunciato un uomo residente a Massarosa poiché, da accertamenti all’interno della sua auto, è stato trovato in possesso di un machete della lunghezza complessiva di 64 cm di cui 44 cm di lama; un altro soggetto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché, sottoposto a controllo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 14 cm, nonché di due involucri del peso complessivo di 0,94 grammi di cocaina, altri due involucri pari a 2,012 grammi di marijuana e 50 euro in contanti. Armi, droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.