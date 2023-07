Maxi antenna in mezzo alle case e davanti al parco giochi dei bimbi

Maxi antenna per la telefonia mobile di fronte al parchino frequentato dai bambini. Infuriati sono i residenti di Putignano che si sono ritrovati nel parcheggio dell’ex stabilimento dei fiammiferi Lavaggi per protestare contro la collocazione delle antenne che saranno spostate dalla torre piezometrica, per la quale è programmata la demolizione. Uno striscione "No antenne", campeggia sotto la torre mobile, su cui si erge la maxi antenna. I residenti contestano la decisione presa senza preavviso, di posizionare l’impianto davanti alle case e a un’area giochi per bambini. La protesta fa seguito all’incontro dello scorso 4 luglio, chiesto e ottenuto dai residenti di Putignano, cui hanno preso parte consiglieri di minoranza e maggioranza: Marco Biondi, Alessandra Orlanza e Edoardo Ziello, che - presente in vece del sindaco – ha annunciato che Conti organizzerà un incontro con i cittadini la prossima settimana.