Mattone, il litorale traina il mercato: "Forte overbooking di prenotazioni"

Il traino è nel litorale. "Il fenomeno di maggior peso è quello legato a mercato abitativo turistico sulla costa e locazioni brevi, con redditività superiore al 10%", dice Armando Barsotti, presidente Fiaip Pisa-Lucca illustrando l’andamento 2024 del territorio pisano nell’ambito dell’osservatorio del mercato immobiliare. Perché la costa va, e l’interno affanna. Tuttavia "nonostante la contrazione la quotazione media della provincia si attesta a 1.480 euro al metro quadrato, con le quotazioni più alte che restano quelle di Pisa (1.900 euro al metro quadrato) mentre quelle più basse si registrano nelle Colline Pisane (siamo sui 1000 euro).

Quindi bene la zona di Tirrenia e del litorale pisano. "Qui si è registrato un forte overbooking di prenotazioni – aggiunge Barsotti – . Un andamento molto positivo ha interessato anche il comparto delle locazioni brevi nella prima periferia pisana". Ma qual è l’andamento del mercato residenziale?.Da quanto emerge dal report il numero di transazioni immobiliari è stato di flessione del 13% rispetto al periodo precedente.

Nella realtà pisana l’esame di ogni singola area evidenzia una flessione in linea con il dato medio provinciale nelle macro-aree Pisa capoluogo (maggior flessione), Area Pisana (flessione vicina al dato medio) e Valdera (minor flessione); una flessione maggiormente negativa si registra nelle zone del Comprensorio del Cuoio (circa 15%) e Val di Cecina. Le prospettive, però, non sono nere. Finalmente i tassi di interesse sono tornati a scendere e questo sta agevolando l’accesso al credito di molte famiglie consentendo loro di realizzare il sogno dell’acquisto. Nell’ultimo scorcio dell’anno è ipotizzabile un incremento ulteriore dei prezzi data la poca offerta di immobili, soprattutto nelle grandi città e nei capoluoghi.

Intanto, se diamo uno sguardo nel dettaglio a Pisa, vediamo che sul "nuovo" in zona aeroporto si va da 2800 a 3000euro al metro quadrato, a Tirrenia da 3400 a 3700 euro al metro quadrato, in Barbaricina si sfiorano i 3600 euro, in centro storico anche 3900. Punte oltre i 3000 anche a Don Bosco, Cnr, La Vettola e Le Cascine. Sul "ritrutturato-ottimo" oltre i 3000 euro al metro quadro li troviamo in Borgo, ma a Marina di Pisa si arriva anche a 3600. e sempre fino a 3000 a Porta a Lucca e Porta a Piagge. Da ristrutturare: si possono superare i 2000 in Borgo, sui Lungarni, a Marina di Pisa a Tirrenia e in Sant’Antonio.

Carlo Baroni