Matteo Trapani del PD, mancamento durante trasferta privata, ringrazia i sanitari

PISA

Lieve malore a Cecina nei giorni scorsi per il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, durante una trasferta privata e lontana dagli impegni politici. Trentacinque anni, il giovane politico ha accusato un mancamento mentre si trovava in compagnia di amici ed ha trascorso una notte in osservazione all’ospedale della località della costa livornese. È stato lo stesso Trapani a darne notizia sul suo profilo Facebook postano una foto con il braccialetto sanitario al polso nella quale ha ringraziato i sanitari: "Fortunatamente - ha scritto raccontando del mancamento avuto qualche ora prima - sono stato assistito da un personale non solamente professionale ma innamorato e appassionato del proprio lavoro. Io e gli altri pazienti siamo stati curati nel pronto soccorso di Cecina in modo impeccabile. In quei momenti ti senti debole, indifeso, inerme e fuori contesto. Ti senti solo se non hai accanto persone che sanno interpretare questa debolezza e accompagnarti in quei momenti. Capite bene, per chi quel braccialetto lo ha indossato solo un’altra volta nella vita, 35 anni fa, tutto questo è ancora più forte. Non posso che ringraziare i professionisti e il nostro sistema sanitario. Spesso si pensa che tutto possa andare avanti senza intoppi, che il fisico e la mente siano indistruttibili, che si possa reggere tutto, che si possa accettare tutto da sé e soprattutto dagli altri. Non è così. Ora serve un po’ rallentare, ridurre lo stress e la tensione, per ripartire (con un bernoccolo in più)".

Sotto il post decine di messaggi di incoraggiamento da amici, colleghi di partito e avversari politici. Trapani, che qualche settimana fa ha ottenuto l’abitazione a professore universitario associato, sta ora osservando su consiglio dei medici un periodo di riposo ed è già stato dimesso senza ulteriori complicazioni.