Matteo Becucci porta l’X Factor a Punto Radio

Oggi torna l’appuntamento con il programma “Cartoline digitali” su Punto Radio. Questa settimana Luca Doni ospiterà Matteo Becucci per la presentazione del nuovo singolo dell’artista "Il cammino de l’amor". La diretta questa volta sarà alle 14,30. Evento realizzato con la collaborazione di Alessandro Galli. Matteo Becucci, vincitore di X Factor Italia 2009, presenta il suo nuovo singolo “Il cammino de l’amor”, una ballad latina che racconta l’importanza del dialogo all’interno di una relazione. Il brano è un perfetto connubio tra sonorità latine, chitarra classica, un cajon e una “stratocaster” con reverbero “western”. “Il cammino de l’amor” è una canzone che cattura l’essenza del sentimento amoroso, un dialogo tra due persone che cercano di capirsi e superare le difficoltà della vita. Il sound del brano richiama Willy de Ville e il Paolo Nutini di “Candy”, creando un’atmosfera che porta in una dimensione sonora unica. Matteo Becucci è un artista completo, che ha saputo conquistare il pubblico fin dalla sua partecipazione e vittoria a X Factor Italia 2009, grazie alla sua coinvolgente voce raffinata. Il singolo anticipa il nuovo LP “Il protagonista” che sarà pubblicato il prossimo mese di giugno per l’etichetta Terzo Millennio Records, rappresentando un nuovo importante passo nella carriera dell’artista.

Il brano, frutto della collaborazione tra Matteo Becucci e Lorenzo Confetta, è stato registrato appositamente con un suono essenziale e diretto, in modo da richiamare l’atmosfera tipica delle performance dal vivo. Il lancio del nuovo singolo è stato preceduto con la pubblicazione di un video “live studio session” su YouTube, che l’artista ha scelto di condividere come un regalo per i suoi fan: https:youtu.be9fjjL13c9WM Il nuovo singolo di Matteo Becucci, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 10 maggio, è un viaggio musicale alla scoperta dell’amore, accompagnato dalla straordinaria e coinvolgente interpretazione di uno dei più grandi talenti del panorama musicale italiano.