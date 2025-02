"Maschere in moto per un sorriso": la festa per ragazzi e ragazze con disabilità

Pisa, 21 febbraio 2025 – Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità “Maschere in Moto per un Sorriso”, la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dal Moto Club Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa che si terrà domenica 23 febbraio dalle 10 a Tirrenia, in piazza Belvedere.

“Una manifestazione di grande sensibilità, organizzata con il solo intento di donare una giornata di felicità e spensieratezza ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Iniziative come questa sono molto importanti per ribadire quei valori di generosità e solidarietà ai quali imprese e associazioni del nostro territorio dedicano sempre grande attenzione e alle quali cerchiamo di dedicare la massima attenzione attraverso Confcommercio per il Sociale” dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“L’intento della manifestazione è quello di offrire ai ragazzi un’esperienza nuova, adrenalinica e di autonomia, oltre che un’esperienza di divertimento e di sollievo alle famiglie” spiega Riccardo Benedettini, presidente del Moto Club Pisa. “Una vera esperienza di moto-terapia che vuole regalare emozioni a tutte le persone con fragilità, a ragazzi con disabilità psico-fisiche e relazionali”.

“Saranno presenti i bikers del Moto Club Pisa, in maschera per l'occasione, con i loro mezzi, sidecar, motociclette e moto a tre ruote, che faranno provare ai ragazzi partecipanti l'emozione di salire in sella, in un percorso allestito nel rispetto delle normative di sicurezza. Per allietare la mattinata, il Moto Club Pisa ha allestito lo stand per i clown in corsia ‘Libecciati VIP di Livorno’ con giochi e palloncini, in un clima di festa e divertimento. Durante la manifestazione inoltre sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per gli ‘Amici della Pediatria di Pisa’, con incasso interamente devoluto all'associazione. Per qualunque informazione è possibile contattare il Moto Club Pisa al 335 5350819 o al 324 9963035”.