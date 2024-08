Martedì 6 agosto la celebrazione de Lo Die di Santo Sisto

Pisa, 4 agosto 2024 - Come avviene dal 1959, anche quest’anno l’Associazione degli Amici di Pisa organizza una celebrazione per il 6 agosto, Lo Die di Santo Sisto, Festa della Riconoscenza e data memorabile della storia pisana: un momento di riflessione su San Sisto II papa e martire e sulla storia della Città. Siamo pertanto lieti di invitare la S.V. a partecipare all’iniziativa, che avrà lo svolgimento di seguito specificato. La cerimonia avrà luogo, come detto, martedì 6 agosto p.v. presso la chiesa di San Sisto in Corte Vecchia, in Piazza Buonamici, a partire dalle ore 18, ed avrà il patrocinio del Comun La cerimonia avrà inizio con l’arrivo di un corteo storico dal Palazzo Comunale, sarà quindi posta una corona d’alloro sulla lapide ai Caduti di tutte le guerre posta all’esterno della chiesa, sul lato sinistro, alla presenza del Gonfalone cittadino e delle Autorità civili e militari. All’interno del tempio sarà poi offerto un omaggio floreale al busto argenteo di San Sisto, scolpito dal compianto Prof. Antonio Fascetti, nostro Socio fondatore. A seguire, il Presidente Dott. Franco Ferraro terrà la consueta relazione annuale sulle attività del Sodalizio e premierà i Soci Onorari dell’anno. Quest’anno l’Associazione degli Amici di Pisa ha votato all’unanimità di conferire l’annuale nomina di “Socio Onorario” a due personalità, Prof. Walter Grassi e Ferruccio Bertolini, e a una società, Pisa Beach soccer, per essersi distinte per meriti culturali, scientifici, sportivi e spirito di appartenenza alla nostra città. Al Prof. Ing. Walter Grassi, quale socio onorario del nostro Sodalizio come riconoscimento per l’altissimo profilo Accademico, le pubblicazioni prodotte ed i successi raggiunti nella Sua carriera scientifica, tra cui il recente Max Jakob Memorial Award. A Ferruccio Bertolini, quale socio onorario del nostro Sodalizio come riconoscimento per il grandissimo impegno nella diffusione della Storia e delle tradizioni di Pisa e della sua Provincia, con le innumerevoli iniziative di cui si è fatto promotore da molti anni. Al Pisa Beach Soccer (calcio da spiaggia) quale socio onorario del nostro Sodalizio come riconoscimento per i grandissimi risultati ottenuti, che hanno portato lustro alla storia sportiva cittadina e contribuito alla diffusione del Beach Soccer anche tra i giovanissimi e le ragazze della Città. Seguirà la tradizionale Orazione Storica, quest’anno affidata al Sig. Fabio Cosci, incentrata sul 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, dal titolo “Marconi, Pisa e la Stazione Radiotelegrafica”. Sin da ragazzo appassionato di archeologia e radiocomunicazioni, Cosci ha partecipato agli scavi della Necropoli di Ceri e in quelli effettuati a San Rossore, parallelamente è stato pioniere in campo radiofonico dando vita a una delle prime radio FM italiane “Radio Pisa International” nel 1974. Considerata l’importanza di tale ricorrenza, l’associazione ha deciso di affidare proprio al Presidente di “Marconi Labs Coltano” e al fondatore/editore di “Radio Coltano Marconi” una testimonianza sul rapporto del grande inventore con la nostra città. Sebbene apparentemente possa ridursi alla penosa onta lasciata dalla stazione radiotelegrafica di Coltano, ridotta alla stregua di un rudere, il Cosci ci renderà partecipi di cosa abbia rappresentato Pisa per Marconi e quanto poco essa sia stata riconoscente nei suoi confronti. Infine, si rinnoverà il rito della “Benedizione dell’Uva”, riscoperto recentemente dalla Prof.ssa Gabriella Garzella e riproposto dalla Parte di Mezzogiorno. M.B.