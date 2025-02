Marina si rialza con la "magia" del Carnevale

Marina di Pisa in festa: torna il Carnevale con maschere, coriandoli e tanta allegria. Il litorale si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Domenica 9 febbraio, dalle 15, la perla del Litorale pisano si animerà con una parata in maschera, musica e divertimento. L’evento, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Pisa, promette una festa all’insegna della comunità e della tradizione. Il programma prevede una grande parata che partirà dal Porto di Marina di Pisa, guidata da personaggi magici come Mary Poppins e gli spazzacamini, e accompagnata dalla musica delle bande "Del Bravo", "La Shundata" e i "Musici sbandieratori di Pisa". La sfilata attraverserà il lungomare per giungere in Piazza Sardegna, concludendosi in Piazza Gorgona. Qui, alle 17, saranno premiate le migliori maschere in quattro categorie: miglior maschera adulto, baby, junior e di gruppo. Il carnevale di Marina di Pisa ha origini lontane, come ricorda Luca Ravagni, presidente di Conflitorale: "Fin dal 1920 si svolgevano le prime sfilate e negli anni ’80 è tornata in auge grazie a Carlo Grassini, con la maschera simbolo di Marina, Ganascione. Questo è il nostro modo di mantenere viva la tradizione, siamo salmastrati e con la testa dura. Andiamo avanti così". L’evento sarà anche un’occasione per il turismo, come sottolinea Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa: "Il carnevale di Marina di Pisa è un appuntamento storico che attira tante persone e valorizza il litorale. È importante per la nostra comunità e per sensibilizzare i cittadini intorno a tematiche significative". Anche Fabrizio Fontani, presidente di Sib Confcommercio, ha evidenziato l’importanza della manifestazione: "Riconosciamo il forte attaccamento della comunità al territorio. Eventi come questo sono un’occasione per attrarre turismo e celebrare la creatività locale".

Il presidente della Croce Azzurra Paolo Malacarne parla della sicurezza: "La nuova croce azzurra è rinata ed è ripartita da zero grazie agli imprenditori locali perciò non potevamo mancare in termini di sicurezza per dare il nostro contributo alla manifestazione". Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa, lancia infine anche una sfida per il futuro: " L’obiettivo per il futuro è quello di trasferire il Carnevale in estate, per creare un evento che possa rivaleggiare con Viareggio. Per ora siamo stati bloccati dalla burocrazia, ma ci riproveremo".

Michele Bufalino