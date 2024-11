Marilyn Il singolo poi i live

I Marilyn sono pronti per tornare sul palco. La band pisana ha da poco firmato un contratto con il booking Kashmir Concerti e nei prossimi mesi avrà l’occasione di aprire i concerti ad alcune delle realtà più importanti del panorama italiano. La notizia è stata annunciata in occasione della Partita del cuore a favore di Shalom che si è svolta sabato scorso all’Arena Garibaldi. In quell’occasione I Marilyn, alias Marina Giusti, frontwoman della band composta anche dai fratelli Leoncini, Gianluca, chitarrista e polistrumentista, e il batterista Alessandro, hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo singolo "Sole Luna", un brano che testimonia la ricerca compiuta in questo periodo di lavoro intenso in studio, vede l’approdo a sonorità inedite, frutto della sperimentazione e della scoperta della loro vera identità, resa possibile grazie all’apporto del manager Stefano Francesconi e della produzione di Pio Stefanini. Il nuovo singolo uscirà ufficialmente il 13 dicembre, giorno del loro primo live alla Backstage Academy di Pisa. Il concerto è a ingresso gratuito con il tesseramento al locale.

La band pisana, tuttavia, dopo il grande lavoro in studio è reduce anche un’estate ricca di ospitate in diversi prestigiosi contesti: dal Festival delle Alpi Apuane ad alcune date del tour itinerante di Radio Nostalgia, dove ha cantato il singolo "L’amore o la guerra?", che ha avuto un buon riscontro sulle piattaforme digitali con migliaia di streaming in pochi mesi raggiungendo i primi posti dell’EarOne delle radio indipendenti. Il brano è stato inoltre segnalato tra le migliori novità del circuito emergente da testate nazionali come Sky e All Music Italia. Una crescita costante quella della band pisana, nata dalle ceneri delle esperienze giovanili quando ancora nell’area pisana era conosciuta come Cubi rossi, e che ora con il nuovo progetto musicale si sta affermando come una delle più promettenti nel panorama musicale non solo toscano. Gli impegni dei prossimi mesi accanto ai big di Kashmir Concerti saranno dunque un ulteriore trampolino di lancio per i Marilyn per misurarsi direttamente con i live e farsi apprezzare dal pubblico dentro un percorso artistico in evidente ascesa. Per restare sempre aggiornati su date, concerti e altre novità del gruppo è possibile seguire la pagina social della band www.instagram.com/imarilynofficial/.