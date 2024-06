Marconi Music Nights di Coltano. Sulle note di Nuti alla Villa Medicea

Domani sera alle 21 tornano le Marconi Music Nights, le serate di cibo e musica dal vivo nella splendida Villa Medicea di Coltano organizzate da Marconi Labs Coltano, Il Pentagramma e Radio Coltano Marconi. L’appuntamento di questa settimana è con Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni che porteranno in scena "Sulle Note di Nuti: una serata con Francesco" un mix di racconto, immagini e canzoni dedicate all’attore Francesco Nuti, del quale si è celebrato da poco un anno dalla scomparsa. Una testimonianza di affetto, ma anche la volontà di custodirne la memoria. "Apparteniamo a una generazione – spiega Bartelloni - che è di fatto cresciuta con i film di Nuti; che ricorda i suoi esordi con i Giancattivi, il suo affermarsi come ‘solista’, il suo passare dietro alla macchina da presa e divenire regista di sé stesso. Siamo quelli che hanno forse sofferto di più per la sua caduta, per quella voragine che lo ha inghiottito troppi anni fa e non ce lo ha più restituito. L’affetto nei suoi confronti, tuttavia, non si è mai spento e ogni tanto stiamo lì ancora a domandarci se sia meglio vincere al totocalcio, spostare la chiesa o andare n’i Perù…". Per raccontare il mondo di Nuti, i due artisti hanno scelto la via della musica.

"Quello del Nuti cantante, cantautore, musicista è un profilo noto, ma poco esplorato e ancor meno raccontato, – precisa Masoni - nonostante in molti film ci siano delle sue incursioni musicali, ora inserite nella colonna sonora affidata al fratello Giovanni e ora immortalate dalla macchina da presa. Accanto a queste, tra l’altro, ci sono LP incisi, collaborazioni con artisti importanti come Vecchioni e la nota partecipazione al Festival di Sanremo del 1988 con ‘Sarà per te’. Con il nostro incontro, oltre a ricordare Francesco, cercheremo quindi anche di riscoprire questo suo lato, tutt’altro che secondario". I biglietti sono acquistabili direttamente prima dell’evento previa prenotazione obbligatoria all’email: [email protected], indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico (seguirà conferma). Il menù dell’apericena è realizzato dall’ Osteria il Granaio utilizzando prodotti locali. Il costo dell’Apericena&Musica è di € 20. È possibile assistere solo al concerto al costo di €15.