Morto nel tragico incidente in Fi-Pi-Li, i funerali di Marco Giannini

Forcoli (Pisa), 14 gennaio 2025 – Si terranno domani, mercoledì 15 gennaio, i funerali del dottor Marco Giannini tragicamente scomparso nei giorni scorsi in un incidente stradale avvenuto sullo svincolo della Fi-Pi-Li a Livorno. La salma, da questo pomeriggio alle 17, sarà nella Cappella di Gesù Misericordioso a Forcoli in via dei Castelli 37, mentre a partire dalle 21 è prevista una veglia di preghiera. I funerali saranno domani alle 14.30 nella chiesa di San Frediano in via Nuova a Forcoli.

Marco Giannini morto a 39 anni nel tragico incidente avvenuto in FiPiLi

Giannini lavorava in servizio nella farmacia ospedaliera di Livorno, per questo la Asl ha scritto un messaggio di vicinanza ai famigliari: “L’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova alla famiglia il proprio cordoglio”.