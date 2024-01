Marcia per la pace a Pontasserchio

Sabato, a partire dalla 15,30, dalla Borgata di Pontasserchio si snoderà la "Marcia per la pace contro tutte le guerre" per le vie del paese. La Parrocchia di Pontasserchio e la Casa del popolo hanno organizzato questa

importante iniziativa per dire basta ai massacri in corso contro i cittadini contro l’umanità. "Le nostre comunità sono sempre state comunità di pace solidarietà e fratellanza, princìpi fondamentali per costruire un futuro, senza pace non c’è futuro". L’iniziativa ha raccolto il patrocinio della Amministrazione di San Giuliano. Aderiscono Anpi sgt, Arci Pisa, Croce Rossa comitato pontasserchio, Pubblica Assistenza Pisa, Spi/Cgil Lungomonte, Agesci, Caritas Valdiserchio e Motoclub pontasserchio.