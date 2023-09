Università di Pisa in lutto: è morto il professore Marchiafava

Pisa, 18 settembre 2023 – Lutto all’Università di Pisa. Dopo una breve malattia è morto all’età di 88 anni il professore Pier Lorenzo Marchiafava, ordinario di Fisiologia Umana prima e poi di Biofisica presso l’Università di Pisa.

Membro di una importante famiglia romana, che annoverava tra gli altri Ettore Marchiafava, scienziato famoso e fisiatra pontificio oltre che medico di Casa Savoia e senatore a vita, dopo la laurea in Medicina a Roma nel 1959, Pier Lorenzo si era trasferito a Pisa, attratto dalla fama del neurofisiologo Giuseppe Moruzzi. Aveva lavorato nell’Istituto di Via San Zeno, inizialmente come assistente universitario e poi come ricercatore presso il Laboratorio di Neurofisiologia del CNR, diventando infine, nel 1989, professore ordinario presso l’Università di Pisa.

Famoso a livello internazionale, il professore aveva trascorso periodi di studio all’estero e in particolare aveva lavorato presso il National Institute of Health di Bethesda negli Stati Uniti. Qui aveva sviluppato, nel laboratorio di Michelangelo Fuortes, una tecnica di studio della retina isolata che aveva poi introdotto nell’Istituto di Pisa. Grazie alle ricerche di Marchiafava e dei suoi colleghi e allievi, Pisa era diventata, insieme all’università di Cambridge e a quella di Harvard, uno dei centri internazionali della ricerca sulla neurofisiologia retinica.

Tra i suoi interessi, anche quello per la botanica che lo aveva portato alla pubblicazione di alcuni articoli su importanti riviste internazionali. Tra l’altro aveva introdotto in Italia, dal Nord America, la coltivazione di alcune specie di sequoie, alcune delle quali ornano ora alcuni importanti orti botanici italiani.