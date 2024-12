Manfredonia riconfermato alla guida delle Acli nazionali

Pisa, 15 dicembre 2024 - Altri quattro anni alla guida delle Acli nazionali. Sarà ancora Emiliano Manfredonia, 48 anni, pisano, a condurre fino al 2028 la storica associazione d’ispirazione che, quest’anno ha festeggiato l’80esimo compleanno. La riconferma è arrivata nel corso del consiglio nazionale di sabato scorso, all’unanimità dei votanti.

“Mi impegnerò a essere al servizio di tutta l’associazione, ascoltando e proponendo idee affinché le Acli crescano nella consapevolezza del ruolo che possono avere nella società e nella Chiesa – ha detto subito dopo la rielezione -: siamo una realtà viva e vitale, un luogo fatto di persone capaci di cambiare la storia e continueremo a lavorare per costruire una società più giusta, solidale e coesa, mettendo al centro le persone, soprattutto quelle più fragili. Il tempo presente richiede coraggio e responsabilità, valori che le Acli porteranno avanti con determinazione: Tra i prossimi obiettivi, – ha continuato – intendiamo organizzare una marcia della pace lungo tutta l’Italia. Inoltre, presenteremo proposte politiche in occasione dell’anno giubilare, ispirate all’idea di una nuova Helsinki, con l’intento di rafforzare la partecipazione politica e il dialogo internazionale”.

Eletto per la prima volta presidente nazionale nel 2021, Manfredonia si è formato nel movimento studenti di Azione Cattolica ed è stato per molti anni animatore ed educatore nella parrocchia di Badia San Savino (Cascina). E’ stato presidente delle Acli provinciali di Pisa dal 2006 al 2012, anno in cui è stato invitato in presidenza nazionale con l’incarico di responsabile dell’economia civile e della cooperazione sociale. Nel 2016 è diventato vicepresidente presidente vicario e presidente del Patronato Acli.

“Faccio anche pubblicamente le congratulazioni ad Emiliano per la riconferma a nome di tutte le Acli pisane e lucchesi – dice il presidente provinciale Andrea Valente -: siamo felicissimi per lui, ma soprattutto per le Acli nazionali che avranno la possibilità di proseguire e consolidare l’importantissimo lavoro portato avanti in questi quattro anni. Per noi, non è solo il presidente nazionale, ma anche un amico a cui dobbiamo tantissimo e che, nonostante i suo i molteplici impegni, non ci fa mai mancare vicinanza e consigli. Vai Emiliano, continua così”.