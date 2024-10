Maltempo a Pisa, strade allagate e disagi

Pisa, 18 ottobre 2024 – Nella tarda serata di ieri (17 ottobre 2024), la pioggia caduta non è stata poca, provocando come al solito disagio e preoccupazione per chi si trovava in macchina o al piano terra della sua abitazione o per chi pensava alla sua attività raso strada, consapevole della possibilità di dover buttare via tutti i macchinari ad esempio la mattina seguente. Ieri giornata di allerta arancione, estesa fino alle 7 di stamattina.

L’iter per molti: “Chiamata ai carabinieri che passano i vigili del fuoco che scaricano sulla municipale che non risponde o è occupata”, lo sfogo di tanti pisani sui social. I vigili del fuoco con più di 70 chiamate da gestire, la municipale, lamentano alcuni, con “una sola volante”. Il consiglio, comunque, che viene dato è quello di “chiudere la strada”.

Queste le parole di Matteo Trapani, capogruppo del PD al comune di Pisa, in un post su Facebook: “La situazione a Pisa, in molte zone, è critica. L’acqua scesa è molta. Servono sempre di più interventi seri e politiche mirate per eventi sempre più frequenti”. E raccomanda la prudenza.

Le zone e le vie allagate sono state varie: fra queste, via Garibaldi, via della Spina, via Vespucci, via Maiorca, zona di Pappiana, zona Stazione centrale, quartiere San Giusto e Navacchio, Polo tecnologico. E Marina di Pisa con via Arnino e la zona davanti al Porto come spesso accade. Strada, via Curzolari, allagata davanti al ristorante “Da Gino” costretto ad annullare le prenotazioni e chiudere per una sera.

Via Maiorca

Stazione centrale

Via Cerboni

Macchina bloccata in via Cerboni

Il problema resta lo stesso, le piogge sempre più consistenti e Pisa incapace di smaltirle.