Maltempo a Pisa: crolla un albero e distrugge tre auto

Pisa, 17 aprile 2025 - Maltempo a Pisa, per il forte vento nella mattinata del 17 aprile 2025, sul frequentato viale delle Piagge a Pisa è caduto un albero. La pianta è finita su tre auto parcheggiate danneggiandole. Non risultano per fortuna persone ferite. Non c'erano passeggeri negli abitacolo, né passanti al momento dello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato interventi sul territorio per tutta la giornata. Paura tra i residenti del quartiere che ora chiedono di controllare gli alberi che caratterizzano il bellissimo viale.