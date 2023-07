Malore in acqua a Tirrenia (Pisa): muore 76enne davanti a centinaia di bagnanti

E’ morto davanti a centinaia di persone. Bagnanti che si stavano godendo una domenica al mare con le alte temperature di questi giorni. L’uomo, Ivo Andreotti, del 1946 (avrebbe compiuto 77 anni ad agosto) era a fare il bagno quando ha accusato un malore. E’ accaduto poco dopo le 16 al Bagno Europa, anche se il bagnante era arrivato dal vicino stabilimento Lomi, a Tirrenia.

I bagnini del primo, dove il fatto è avvenuto, lo hanno subito soccorso portando anche il defibrillatore della struttura, ma dopo diversi minuti di manovre di rianimazione e anche l’uso del dispositivo automatico, l’uomo di Livorno, purtroppo è deceduto.

I presenti hanno chiamato subito anche il numero di emergenza 112, i cui operatori hanno girato la chiamata alla centrale operativa del 118 e alle ambulenza disponibili in quel momento, le più vicine. Per primo è arrivato il mezzo della Pubblica assistenza con l’infermiere che staziona proprio sul litorale. A cui si è aggiunto, poco dopo, uno della Misericordia di Pisa con il medico a bordo. Anche i sanitari hanno tentato il possibile ma l’uomo è deceduto.

Grande dolore in entrambe le strutture coinvolte, ieri pomeriggio, per la scomparsa del 76enne che era andato a passare una giornata al mare come tanti ieri: il litorale era davvero pieno, in particolare sulla spiagge, sia quelle libere che quelle degli stabilimenti.

"Abbiamo tentato di tutto", continuava a ripetere il personale del Bagno Europa, molto provato.

Scossi anche i clienti di tutte e due le strutture per la tragedia di domenica.

I testimoni riferiscono che il 76enne era entrato in acqua nel pomeriggio, intorno alle 16, per fare il bagno ma che, poco dopo, si è sentito male e non si è più ripreso. Non c’è stato nulla da fare.