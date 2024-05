Magazziniere iscritto alle categorie protette (ex L. 68/99) per azienda settore calzaturiero. La risorsa dovrà occuparsi del controllo e registrazione dei DDT, gestione delle eventuali rettifiche e problematiche, coordinamento con il reparto di programmazione in termini di gestione delle priorità e registrazione degli avanzamenti di produzione, solleciti sulle consegne dei materiali e dei semilavorati, preparazione delle bolle di lavoro, gestione dei materiali di Orienta S.p.a. o. Si richiede esperienza pregressa in mansioni di Back Office amministrativo, preferibile padronanza nell’utilizzo del sistema ERP/ GeaSoft, livello medio Excel, capacità di lavorare in team. Iniziale contratto a termine di 6 mesi con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì, più eventuali straordinari. Zona di lavoro Chiesina Uzzanese. Santa Croce Sull’Arno (PI) Tel.0571360740 e-mail [email protected]