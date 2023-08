Italia Nostra Pisa punta anche il dito sul limitrofo in Comune di San Giuliano Terme. "A Madonna dell’Acqua, dopo avere distrutto vari ettari di rigogliosa vegetazione vicino all’Aurelia – così l’associazione – , si sta procedendo alla costruzione di un grosso centro commerciale, certo non indispensabile, in un altro tratto della cintura verde che dovrebbe circondare Pisa".