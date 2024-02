L’uomo bionico e l’era post-umana a Warming

Le prospettive dell’umanità bionica, in un dialogo tra filosofia morale e tecnologia presente e futura. È il tema al centro del terzo incontro di "Warning", rassegna scientifica e divulgativa ideata da "Infn Pisa" in corso a Palazzo Blu, dal titolo ‘L’uomo bionico e l’era post – umana’. La tecnica e la tecnologia stanno spalancando orizzonti impensabili per l’umanità: accessori robotici mostrano sempre maggiori utilizzazioni all’interno di ogni sistema del corpo umano.

La Medicina fa proprie queste innovazioni ma al tempo stesso questi progressi impongono grande attenzione e capacità di valutare, vista la complessità di queste nuove frontiere. Non è più possibile rimandare la domanda: chi è l’uomo? Com’è possibile la vita? È ormai indispensabile analizzare le complesse relazioni tra bio-tecnologie e la filosofia morale.

Partecipano all’incontro, come relatori, il professor Silvestro Micera, ordinario di Bioelettronica alla Scuola Superiore Sant’Anna e Franca Matilde Tecchio, direttrice di ricerca al Cnr dove dirige il laboratorio Let’s (Laboratory of Electrophysiology for Translational neuroScience), all’ospedale Gemelli.

L’ incontro si svolgerà nell’auditorium di Palazzo Blu oggi con inizio alle 15.30. Warning è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di INFN Pisa, e realizzato dall’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e Palazzo Blu, con il contributo di Fondazione Pisa. Gli incontri sono aperti a tutti e sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it