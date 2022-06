Con La Nazione la medaglia della Luminara

Pisa, 11 giugno 2022 - La voglia di celebrare il ritorno alla condivisione delle nostre tradizioni più belle si sente, sitocca con mano in questi giorni che precedono la Luminara. E la nostra medaglia celebrativa, che i lettori de La Nazione troveranno in dono nelle edicole giovedì 16 giugno, è un altro modo di testimoniare questo momento. Un regalo reso possibile dal contributo di numerosi sponsor. Una ’squadra’ all’interno della quale non poteva mancare il Corpo Guardie di Città con il suo ’timoniere’ Mariano Bizzarri Ollandini.

"L’attenzione alle manifestazioni e tradizioni storiche come la Luminara è sempre stata costante nella mia vita, e oggi sento questo attaccamento più che mai. Mi piace, però, sottolineare l’aspetto religioso della festa che tutti stiamo aspettando come ritorno alla normalità. La ricorrenza del Santo Patrono che va oltre la magnifica scenorafia dei lumini e dello spettacolo dei fuochi. Quella di San Ranieri è una figura importante e carica di significato, porta con sè un messaggio che è nostro compito far arrivare ai giovani e alle nuove generazioni. Un po’ come come facciamo, ogni anno, contribuendo come Corpo Guardie di Città alla pubblicazione del calendario di San Ranieri. Adesso è il momento della medaglia, che sarà sicuramente apprezzata dai pisani. Un bel modo - conclude Bizzarri - di ’portarsi a casa’ la Luminara e il Giugno Pisano". Insieme al Corpo Guardie d i Città, hanno reso possibile la creazione della medaglia (realizzata ad arte dai Fratelli Pazzaglia) Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Igc Ferrante, Ristoro della Bottega del Parco, Famiglia Menchini Fabris, Todisco, San Rossore Dental Unit, Casa di cura San Rossore.