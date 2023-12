Lui era passione e disponibilità

di Stefano Ceccarelli*

C’è una immagine ,tra le tante che in questo momento, mi tornano alla mente nel ricordare Andrea. Andrea, in un sala di montaggio della redazione, al rientro da un servizio in esterna: lo sguardo, solo apparentemente, perso davanti al computer. Manca poco all’edizione del telegiornale e chi conduce si chiede se il servizio sarà pronto in tempo. Ed io che sono sicuro che lo sarà. Non solo, sarà un servizio ben fatto , come si dice in gergo, con il senso della notizia. è difficile ricordare chi ha condiviso per tanti anni lo stesso luogo di lavoro e se ne è andato, improvvisamente, a soli 34 anni: Andrea era arrivato giovane a 50 Canale, lo avevamo già conosciuto e apprezzato all’ufficio stampa del Comune di Pisa.

Prima la collaborazione, poi il lavoro regolare in redazione: era cresciuto ed era diventato una garanzia, un punto di riferimento. In un lavoro dove spesso serve un po’ di sfrontatezza aveva saputo vincere la sua timidezza.

Ma continuava a chiedere di essere ulteriormente messo alla prova, dai servizi, alle dirette, alla conduzione dei notiziari.

Gli piaceva questo lavoro e lo faceva con passione. Si stava preparando ad un traguardo importante per chi fa questo mestiere, l’esame nazionale di idoneità professionale: e avevamo condiviso con lui questa gioia. Sono tanti i messaggi che oggi abbiamo ricevuto: dal mondo politico a quello sindacale, dalle associazioni ai tanti colleghi di altre testate , e in tutti ricorre una parola: disponibilità.

Ecco Andrea lo era, disponibile, mite e con una grandissima sensibilità. In questo momento difficile mandiamo il nostro primo pensiero alla moglie Sofia, alla sorella Irene, ai genitori Maria Cristina e Roberto.

Ciao Andrea

*Direttore

del Tg di 50Canale

a nome di tutta la redazione