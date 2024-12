Luca Ravagni celebra 30 anni della cartolibreria Il Birillo a Marina di Pisa

di Mario Ferrari

MARINA DI PISA - In cartoleria quasi non si riesce a entrare dalle persone che ci sono e il libro con le dediche, dopo neanche un’ora dall’inizio dei festeggiamenti, ha già sette pagine scritte. "Non mi aspettavo così tanta gente" dice tra stupore ed emozione Luca Ravagni, che ieri ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività della sua cartolibreria "Il Birillo" di Marina di Pisa, punto di riferimento per gli abitanti del litorale, che hanno voluto rendere omaggio a uno dei suoi esponenti più conosciuti.

A celebrare l’avvenimento si sono presentati i vertici di Confcommercio, politici, assessori, rappresentanti delle associazioni di volontariato e organizzazioni locali, oltre a moltissimi volti noti del lungomare pisano. Ma che compleanno sarebbe senza regalo? E la sorpresa, inaspettata, è stata una targa celebrativa per i tre decenni di attività, che il direttore e il presidente di Confcommercio hanno donato personalmente al titolare.

"Non mi aspettavo questo dono e ne sono emozionato - prosegue Ravagni -, ma non pensavo neanche che questa cartoleria, che negli anni è diventata un negozio poliedrico per adattarsi ai cambiamenti del mercato, fosse rimasta così impressa alle persone. Quando l’ho aperta nel ‘94 - racconta - avevo appena 26 anni: sono stati 30 anni intensi, con momenti molto difficili, ma l’affetto e la vicinanza dei clienti non è mai mancata e abbiamo affrontato ogni difficoltà con spirito positivo e determinazione. E - promette Luca Ravagni - non ci fermiamo".

La storia del Birillo, infatti, da 30 anni si fonda su innovazione, evoluzione e passione. A riprova di ciò, questo mese la cartolibreria ha aperto anche il suo e-commerce, per espandersi anche verso l’online "perché nonostante le difficoltà, dobbiamo sempre rinnovarci e dare continuità a questo progetto".

Un compleanno dove la stessa Confcommercio si sente un po’ festeggiata, dal momento che Ravagni è presidente di Conflitorale per l’associazione di categoria. "Un’attività che compie 30 anni è già una bella notizia - afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli -. Se si aggiunge che è l’occasione per celebrare un nostro dirigente e una persona meravigliosa, è una festa doppia".

A lui fa eco l’assessore al commercio Paolo Pesciatini: "Trenta anni di attività sono un traguardo veramente importante, per l’imprenditore e per l’intera comunità, poiché stiamo parlando di un negozio diventato nel tempo un punto di riferimento per il territorio grazie alla capacità di offrire molteplici servizi e trasformarsi. A Luca Ravagni vanno i complimenti da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale".