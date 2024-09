Il dolore per Luca Franceschi, morto investito da un’auto

Pisa, 5 settembre 2024 – Una passeggiata in bicicletta alle prime luci dell’alba si è tragicamente conclusa per Luca Franceschi, 62 anni, residente a Cascina e impiegato civile presso la 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Poco dopo le 6 del mattino, Franceschi è stato investito da un’automobile sul Lungarno Gambacorti, all’altezza del Ponte di Mezzo. Lo scontro è stato fatale: all’arrivo di un’ambulanza della Misericordia di Pisa, le condizioni del 62enne, sono apparse subito gravi. Una volta giunto all’ospedale di Cisanello, l’uomo è deceduto. Franceschi lascia una moglie e un figlio di 26 anni.

Secondo le informazioni raccolte, l’automobile era condotta da una 23enne di origini campane, che avrebbe urtato il ciclista in prossimità di un attraversamento pedonale. L’impatto è stato violento, e l’uomo e la sua bicicletta sarebbero stati trascinati per diversi metri sull’asfalto.

L’automobilista era di ritorno a casa dopo il lavoro ed è stata trasportata in ospedale dove sono stati condotti gli accertamenti di rito. La donna è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e verrà con tutta probabilità indagata per omicidio stradale. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Pisa con la polizia stradale che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Franceschi lavorava nel reparto logistica della 46ª Brigata Aerea come assistente ai servizi di supporto, ed era stato uno storico combattente del Gioco del Ponte negli anni ’80. Inizialmente aveva militato per la magistratura di San Francesco, e fino alla fine degli anni ’90 fu capitano per i Satiri. Franceschi era inoltre un tifoso appassionato del Pisa, innamorato dei colori nerazzurri.

“In questo triste momento – dicono dalla magistratura di San Francesco – ci uniamo alle condoglianze. Luca è stato una leggenda negli anni d’oro del San Francesco”. Lo scontro è avvenuto proprio di fronte al Palazzo del Comune di Pisa, poco dopo le 6 del mattino, orario in cui Franceschi – racconta chi lo conosceva -, era solito andare in bicicletta.