Ciclista 62enne muore investito in centro a Pisa

Pisa, 4 settembre 2024 - Un uomo di 62 anni, dipendente civile dell’aeronautica, Luca Franceschi, residente a Cascina (Pisa), è stato investito da un'automobile mentre era in bicicletta in centro a Pisa. L'impatto, avvenuto intorno alle 6 di mattina è stato fatale per l'uomo. L’uomo in bicicletta stava attraversando il Ponte di Mezzo ed è stato investito da un’auto che procedeva in direzione mare.

La Polizia Stradale ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso rilievi e l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'incidente.

Secondo quanto appreso, l'auto condotta da una 23enne di origini campane, avrebbe urtato il ciclista in prossimità di un attraversamento pedonale. L'impatto è stato violento e l'uomo e la sua bicicletta sarebbero stati trascinati per metri sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, il 62enne è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.