Lotta alla povertà educativa: c’è il bando per progetti destinati a famiglie in difficoltà

Pisa, 23 ottobre 2024 – Pubblicato sul sito del Comune di Pisa un bando rivolto ad enti del terzo settore per selezionare partner con cui co-progettare e realizzare due progetti pilota integrati, destinati a bambini, ragazzi e famiglie, finalizzati a contrastare la povertà educativa. L'iniziativa punta a creare nuovi spazi educativi e di socializzazione nelle aree periferiche della città, dove i bisogni sono maggiormente sentiti.

“Dopo il censimento effettuato a inizio anno e la fase successiva della coprogrammazione di nuove attività da integrarsi in quelle già esistenti, entriamo nel vivo con il bando per la selezione di enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e realizzazione di due servizi pilota, da realizzarsi in zone diverse della città - dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - È un percorso lungo e articolato che insieme agli uffici stiamo realizzando a tappe forzate e che sono sicuro porterà giovamento per combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica”.

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse si rivolge alle organizzazioni del terzo settore (ETS), in forma singola o associata, che vogliano proporre progetti per supportare minori e famiglie a rischio di esclusione sociale e fragilità economica. I progetti dovranno includere attività di supporto allo studio, formazione, gioco e socializzazione, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e la prevenzione del disagio.

I progetti proposti dovranno inoltre attivare processi di partecipazione delle famiglie e dei bambini alla vita della comunità e del territorio in cui vivono, coinvolgere figure specializzate (mediatori culturali, psicologi, formatori etc) e rafforzare il raccordo tra i luoghi extrascolastici, le scuole di riferimento e le famiglie. Con un finanziamento iniziale di 115.000 annui, il progetto coprirà le attività per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con la possibilità di proroga per altri due anni scolastici.

DOMANDE. L'avviso, con tutte le informazioni sulle modalità per partecipare al bando, e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune di Pisa al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Manifestazione-di-interesse-co-progettazione-poverta-educativa. Le organizzazioni interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del 12 novembre 2024, inviando la documentazione richiesta via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [email protected]. Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected].