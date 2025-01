Lo storico locale "Di Qua D'Arno" rinasce

Pisa, 28 gennaio 2025 – “Il nostro obiettivo è mettere il nostro stile e la nostra passione in un locale che aveva già una solida identità”. Con queste parole, l’imprenditore Manuel Gentilini esprime tutto il suo entusiasmo per il nuovo progetto che lo vede, insieme al collega Andrea Cardelli, alla guida del locale “Di Qua D’Arno”, situato a Pisa in Lungarno Antonio Pacinotti n.35, inaugurato con il taglio del nastro alla presenza del presidente e direttore di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, dell'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e della referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

“È la prima volta che lavoriamo insieme, anche se ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo mantenuto lo stile originale del locale, quello di un bistrot, ma lo abbiamo arricchito con la nostra visione. Per noi era fondamentale portare il nostro tocco, ed è per questo che abbiamo coinvolto lo chef Simone Baglini, una vera punta di diamante del progetto. Simone lavorava all’estero, ma siamo riusciti a portarlo con noi. Sfruttando il layout accattivante del locale, introdurremo musica, cocktail e aperitivi, puntando a una clientela giovane ma con il desiderio di trascorrere il tempo in un ambiente elegante e curato” affermano gli imprenditori.

Entusiasmo condiviso dal presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi: “Una nuova gestione che raccoglie il testimone di un’attività ormai affermata a Pisa. Questo gruppo di giovani dimostra di avere le idee chiare, garantendo continuità rispetto a quanto fatto dalla precedente gestione e aggiungendo elementi innovativi".

Alla serata di inaugurazione ha partecipato il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: “Accogliamo con entusiasmo questa nuova gestione. Come Confcommercio siamo felici di vedere giovani imprenditori che si mettono in gioco con visione e determinazione. Qui, non solo si preserva ciò che di buono è stato fatto dalla precedente gestione, ma si aggiungono nuove idee capaci di valorizzare ulteriormente l'attività”.

L'importanza del locale per la città è stata sottolineata dall’assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini: “Un progetto ambizioso per dare continuità a un rinomato pubblico esercizio sui nostri lungarni, simbolo della tradizione e dell’identità locale. La nuova gestione rappresenta un’opportunità per valorizzare questo luogo splendido, mantenendone il prestigio e rafforzandone il legame con la comunità”.

Tra le principali novità introdotte con la nuova gestione c’è l’ampliamento dell’offerta serale: “Abbiamo introdotto il servizio di cocktail bar, offrendo quindi un’esperienza che copre aperitivo, cena e dopocena” spiega Gentilini. Un sogno che si realizza per i due giovani imprenditori: “Da anni avevamo questo desiderio di aprire un locale tutto nostro. Cercavamo qualcosa che ci rappresentasse davvero, ma non trovavamo mai la soluzione giusta. Poi si è presentata questa opportunità e ce ne siamo subito innamorati” conclude Cardelli.