Lo spettacolo sulla Fabbrica di Cioccolato nella rassegna Primavera di Danza Musica Teatro

Pisa, 11 aprile 2025 - Siete pronti a scoprire le avventure del giovane Charlie Bucket che riesce a conquistare uno dei cinque biglietti d’oro, nascosto in una tavoletta di cioccolato, guadagnandosi così la visita alla favolosa e segretissima fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, assieme al vecchio nonno? L’occasione è l’attesissimo spettacolo “La Fabbrica di Cioccolato” della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, liberamente tratto dal libro di Roald Dahl in scena domenica 13 aprile alle 17 a Pisa presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac 97-98 (ampio parcheggio nelle immediate vicinanze) nell’ambito della rassegna “Primavera di Danza Musica Teatro” con la direzione artistica di Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola. Un evento di musica, parola e danza, unico e imperdibile , adatto a tutte le generazioni, che vedrà duettare due musicisti il pisano Niccolò Buscemi (anche autore degli arrangiamenti) al pianoforte e Salvatore Dell'Isola al clarinetto per accompagnare le voci e il canto Aurora Cosimi Loffredo e Francesco Pelosini , la danza di Alice Covili. La regia e la coreografia sono di Flavia Bucciero. Il protagonista di questa intramontabile e magica storia di riscatto è l’ultimo rimasto fra i cinque bambini che partecipano alla visita e sarà il prescelto per essere l’erede della meravigliosa e fantastica Fabbrica. E il suo sogno che si avvera, è un invito rivolto a grandi e piccini, a non smettere mai di sognare. Al termine dello spettacolo, ci sarà una degustazione di cioccolato con i prodotti di “Manufatto Cacao” di de Bondt. Il biglietto comprensivo di degustazione è di 10 euro (intero), 8 euro (ridotto bambini fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep). Chiude la rassegna “Il carnevale degli animali” in programma domenica 4 maggio alle 17.00. Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da trait d'union ai brani di Saint-Saëns, lo spettacolo esplora i vizi e le virtù degli uomini. Al termine dello spettacolo, anche in questo caso, ci aspetta una deliziosa degustazione per grandi e piccoli. Per spettacoli e degustazioni è consigliabile la prenotazione: [email protected] oppure al telefono su Whatsapp al numero 3420787727