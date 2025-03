Litorale, appello di Confcommercio: "Una sede per la Croce Azzurra"

"Senza una sede è impensabile far fronte a tutte quelle esigenze di primo soccorso che garantiscano un pronto intervento". Cercasi una casa per la Croce Azzurra, presidio di socialità e assistenza del litorale pisano: è l’appello di Confcommercio che ha chiesto al Comune di trovare una sede per l’organizzazione di volontari che, guidati da Paolo Malacarne, vogliono perseguire attività in favore della comunità e del bene comune e volontariato sul litorale. "La Croce Azzurra - commenta il presidente di Confcommercio Marina di Pisa, Cristiano Scarpellini - è fondamentale per garantire la sicurezza di commercianti e residenti, visitatori e turisti sul Litorale Pisano ed è indispensabile che sia dotata di una sede per tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi e per gli operatori. Ciò che chiedono commercianti, imprenditori e cittadini è legittimo e di assoluto buonsenso, in una ottica di sicurezza e tutela della popolazione e delle migliaia di turisti e vacanzieri che anche quest’anno affolleranno il nostro litorale".

Per questa ragione l’associazione di categoria ha chiesto al Comune di individuare, tra i beni di proprietà comunali, "una struttura destinata alle attività della Croce Azzurra, analogamente a quanto fatto con la sede dell’ex Pubblica Assistenza Litorale Pisano oggi affidata alle Farmacie Comunali. Siamo sicuri che trovare una soluzione sia possibile". Una necessità per un’associazione che "sta crescendo in maniera esponenziale", offrendo un servizio "indispensabile" con dedizione e sacrificio in maniera completamente gratuita. La mancanza della sede per la Croce Azzurra comporta infatti molti problemi, come il trasporto di persone e medicinali, la mancanza di uno spazio di aggregazione, il reclutamento dei volontari, gli spazi destinati alla custodia del materiale e dei mezzi di soccorso. "Per la scorsa estate - continua Scarpellini - è stata attivata una postazione a Calambrone, ma siamo convinti che abbia bisogno di una vera sede per svolgere pienamente le proprie attività". Anche il presidente del Sib, Sindacato Italiano Balneari, Fabrizio Fontani, si è associato all’appello di Confcommercio Marina: "È fondamentale - dice Fontani - che la Croce Azzurra abbia una vera e propria casa a tutti gli effetti. Stiamo parlando di un presidio del nostro territorio fondamentale per la sicurezza dei cittadini di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e di tutti coloro che frequentano il Litorale, oltre che per l’assistenza ai soggetti più fragili".