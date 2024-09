L’Iti Da Vinci è un cantiere. Lavori per 7,5 milioni

Dopo il sopralluogo di Fratelli d’Italia il 14 settembre, anche il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori si è presentato all’Iti Leonardo Da Vinci di Pisa. Angori, insieme al dirigente scolastico Federico Betti, ha voluto verificare lo stato dei lavori per i quali sono stati stanziati oltre 7.5milioni di euro di enti provinciali. "Le lavorazioni - scrive l’amministrazione - interessano il fabbricato principale e sono finalizzati a: messa in sicurezza, miglioramento sismico ed efficienza energetica, adeguamento alla normativa antincendio". L’amministrazione provinciale, inoltre - spiega ancora il presidente Angori – ha più volte richiesto alla ditta appaltatrice di "incrementare la forza lavoro per un più celere avanzamento del cantiere", con l’obiettivo di rispettare il termine contrattuale per la relativa ultimazione (marzo 2026) sia per contenere i disagi per l’attività scolastica. "La situazione l maggiore impatto del cantiere sull’attività scolastica si registra in corrispondenza del vano scale, dal punto di vista del collegamento tra le due ali dell’edificio; infatti, considerato il ritardo del cronoprogramma rispetto alle previsioni, è stato necessario realizzare un percorso dedicato per superare in qualche modo la suddetta interruzione. In questi giorni si sta discutendo il cronoprogramma - continua la Provincia - che l’impresa ha proposto come aggiornamento, per cui appena definito potremmo fornire informazioni più dettagliate sulle tempistiche previsionali dell’avanzamento dei lavori".

Riguardo, invece, l’appalto relativo all’hangar, i lavori sono interrotti per la chiusura dei rapporti con l’impresa e l’aggiudicamento dell’appalto a nuova ditta per scorrimento della graduatoria di gara. Il preside Betti ha voluto inoltre ringraziare il Liceo Carducci per aver messo a disposizione "spazi e aule sufficienti a disposizione delle classi per questo anno scolastico".

Il Carducci, infatti, "fornirà aule necessarie nel corso dei prossimi mesi. Mettiamo dunque in atto con il Liceo suddetto un rapporto operativo, raccogliendo l’invito della proprietà provinciale di condividere gli spazi scolastici in base alle singole esigenze degli istituti e al rispettivo numero di iscritti". "Da sottolineare che i lavori a cura della Provincia di Pisa stanno proseguendo all’interno dell’edificio, e per quanto riguarda gli spazi esterni il nostro plesso può vantare un’ampia disponibilità di parcheggio, nonostante la zona centrale e l’ubicazione alla vicinissima Piazza dei Miracoli. Ringraziamo dunque la Provincia di Pisa per l’impegno profuso nel tempo a supportare anche la nostra scuola", conclude Betti.