L'Isola dei cipressi viventi live alla Nunzatina

Pisa, 3 settembre 2024 - L’Isola Dei Cipressi Viventi, progetto dark elettronico fondato dal cantautore veneziano Giovanni Fruzzetti, arriva dal vivo nel pisano per presentare l’album d’esordio “Elettricità”, pubblicato per la label Furious Party. Sono due le date in programma: il 1 Settembre a Il Botteghino di Pontedera, loc. La Rotta, alle ore 22:00 e il 3 Settembre a La Nunziatina a Pisa alle ore 19:30. Sintetizzatori distorti, chitarre abrasive tracciano e segnano un live denso e di impatto in cui la dicotomia sonora unisce atmosfere melanconiche dei testi meditativi e ritmi dance. Una dimensione di luce ed ombra tra danze sfrenate e pianti liberatori. Ad arricchire il sound e il repertorio di Fruzzetti,le tastiere di Noemi Belliti e la batteria di Daniele Buffoni. Il nome "L'Isola Dei Cipressi Viventi" è ispirato dal dipinto "L'Isola Dei Morti" di Böcklin. Per Giovanni il cipresso è una figura fondamentale per la propria poetica in quanto racchiude in sé il dualismo della vita (in quanto albero) e morte (perché presente nei cimiteri e portavoce di essa). Il disco d’esordio “Elettricità”, è stato prodotto insieme ad Alessandro Sportelli (Prozac+, Sick Tamburo, Fluxus, Negazione, Dome la Muerte e molti altri). Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.