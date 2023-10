Liquorificio Morelli, doppio oro al concorso mondiale di liquori e distillati

Pisa, 12 ottobre 2023 - È con immenso orgoglio che annunciamo il trionfo del Liquorificio Morelli al prestigioso Concorso Mondiale per Liquori e Distillati. Tra i 2300 campioni presenti, Morelli si è distinto conquistando non una, ma ben due medaglie d'oro. Le creazioni premiate sono state l’Amaro V era e l'Arancino 32° speciale, entrambi prodotti che incarnano la dedizione, la passione e l'artigianalità che da anni contraddistinguono il nostro brand. In un contesto in cui sono state assegnate solo 30 medaglie d'oro, il Liquorificio Morelli ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza nel panorama mondiale dei liquori, attestandosi tra i migliori con due riconoscimenti. Un risultato che parla da solo! Dichiara Luca Morelli: “Abbiamo iniziato a partecipare al concorso mondiale circa 10 anni fa, e la nostra più grande soddisfazione è di aver ricevuto praticamente ogni anno una medaglia d’oro per almeno uno dei nostri prodotti di punta. Siamo felici perché vincere è difficile, ma confermarsi per un decennio lo è ancora di piu!” Aggiunge Paolo Morelli: “Oltre a questo straordinario riconoscimento, è doveroso sottolineare che la nostra azienda ha vissuto negli ultimi tempi una crescita esponenziale nella produzione, ma senza mai compromettere la qualità. La selezione accurata delle materie prime, le innovative soluzioni stilistiche e una comunicazione di alto livello (sono seguiti da Sidebloom, agenzia associata Una) sono il frutto di un impegno costante, che ci ha permesso di competere ad armi pari con realtà ben più grandi della nostra. Negli ultimi anni, infatti, siamo riusciti a posizionarci tra le aziende di spicco nel panorama liquoristico italiano.” Conclude Marco Morelli: “Un successo di questo calibro non può che essere condiviso con tutti coloro che rendono possibile questa avventura ogni giorno: le donne e gli uomini che lavorano con noi, i giovani talenti che sono stati assunti e che percorrono una strada di crescita professionale, i nostri clienti storici, i nostri importatori e tutti quelli che ci sostengono. Questi premi sono la dimostrazione tangibile dell’amore e della dedizione che mettiamo nel nostro lavoro, e sono dedicati a loro.” M.B.