L’ippodromo come teatro. Tanta musica e virtuosismi durante tutto il pomeriggio

Dopo l’alzabandiera effettuato dai due militari del Savoia Cavalleria e da due carabinieri forestali, si aprirà il pomeriggio del 135° premio Pisa. Il pubblico sarà accolto dal duo di chitarre Lorenzo Niccolini e Andrea Barsali. Anche quest’anno l’ippodromo vivrà dell’iniziativa Hats Day per la quale il pubblico è invitato a indossare un copricapo, bizzarro o elegante; lo stand di Modisteria Rinaldelli sarà presente con le sue creazioni. Le donne che si presenteranno con il cappello potranno accedere gratis all’ippodromo e ci sarà un concorso finale fra i cappelli più originali. In pista, fra una corsa e l’altra, spettacolo della nota artista Silvia Resta che, con lo stallone portoghese Brillante de Zar, darà vita a esibizioni equestri ballando sulle musiche di Puccini e di Ciaikovskij; una seconda artista, Giorgia, danzerà in una coreografia insieme al cavallo e Seline effettuerà una performance di giocoleria e danza. Intanto, sul parterre, il pomeriggio sarà riempito dall’esibizione di giocoleria, trampoleria e clowneria de I Chicchi d’uva. Ma l’ippodromo vivrà anche di tante altre iniziative. Due corse dimostrative di pony, un’edizione speciale di “Dietro le Quinte”, il laboratorio grafico a Ippolandia sul tema della primavera. Né mancherà un momento di solidarietà con la presenza all’ippodromo dell’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, che offrirà uova di cioccolato per la ricerca. Ristorante centrale, bar e bistrot saranno aperti già dalle 12, mentre il chiosco dedicato allo Street Food distribuirà hot dog, hanburger e fiumi di birra. La sfilata del 135° premio Pisa sarà, come sempre, uno spettacolo a sé per il pathos che si crea nell’attesa della grande corsa. I cavalli saranno accompagnati in pista, com’è ormai tradizione, dai butteri dell’Alta Maremma e, impazienti di correre, passeranno sotto la tribuna centrale. Poi la corsa, con il fiato sospeso fino all’arrivo.