L’Internet Festival chiude lanciando cinque sfide all'intelligenza artificiale

Pisa, 9 ottobre 2023 – Si è chiusa ieri a Pisa la 13esima edizione di Internet Festival, la manifestazione che indaga l’impatto del digitale sul quotidiano, lanciando cinque sfide all’intelligenza artificiale: discriminazioni, democrazia, creatività, giustizia sociale, produttività e innovazione delle imprese. Quattro giorni di dibattiti, approfondimenti, concerti, attività didattiche per le nuove generazioni, spettacoli, installazioni interattive ed esperienze immersive sull’onda della parola chiave #artificiale: decine gli ospiti anche internazionali intervenuti dal 5 all’8 ottobre, per centinaia di eventi a ingresso libero. Venti location in città, per un festival sempre più diffuso, dalle aule delle più prestigiose istituzioni accademiche, a musei, centri congressi, cinema e circoli culturali, fino alle centralissime Logge dei Banchi concesse dal Comune. Tra gli speaker la “signora dei robot” Alessandra Sciutti, la poliedrica Sabina Guzzanti, l’esperta di tecnologie biometriche Oyidiya Oji Palino, startupper, influencer della letteratura, filosofi/e quali Ilaria Gaspari, Eric Sadin e Pascal Chabot, sociologi come Adriano Fabris, la sociolinguista Vera Gheno, la scrittrice fantasy Licia Troisi, donne imprenditrici in settori hi-tech chiamate a raccolta da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana per raccontare lo sguardo femminile sull’innovazione. Molto sentito l’omaggio a Michela Murgia, con la giornalista Loredana Lipperini, grande amica dell’autrice recentemente scomparsa. Di diritti in rete si è parlato con Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante per la protezione dei dati personali e Guido Scorza, giurista e docente in materia di diritto nelle nuove tecnologie, chiamati a intervenire nell’ambito di Artificial Law, sezione curata da Fernanda Faini. Si è rinnovato l’atteso appuntamento con il Cybersecurity Day, tradizionale evento a cura dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR (CNR-IIT), in collaborazione con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scelto Internet Festival come palco per lanciare l’ingresso del diritto di cittadinanza digitale nello Statuto regionale.

“Dedicheremo un capitolo specifico nella legge sulla Toscana diffusa che vogliamo varare”, ha dichiarato. “La connettività è fondamentale, vogliamo una Toscana protagonista nella Rete per consentire in ogni punto della regione di essere raggiunti e di comunicare”, ha aggiunto l’assessore all’innovazione Stefano Ciuoffo, intervenuto insieme all’assessora al welfare Serena Spinelli. “L’intelligenza artificiale è una grande opportunità, ma è necessario promuovere una corretta regolamentazione per evitare i rischi che essa comporta”, ha aggiunto Alessandra Nardini, assessore all’istruzione, parlando insieme allo scrittore Marco Malvaldi, alla docente della Scuola Normale Superiore Fosca Giannotti e al giornalista Luca De Biase. Internet Festival è stato inoltre l’occasione per la presentazione del bando di Regione Toscana per l’impresa digitale, presentato dall’assessore alle attività produttive Leonardo Marras. Numerose le dimostrazioni pratiche sui droni, ad esempio per interventi in casi di emergenza, in collaborazione con Anci Toscana, un progetto pioneristico che sta facendo scuola in Italia, presentato da Gianluca Vannuccini (direttore della Direzione Sistemi Informativi di Regione Toscana). Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, lo chef stellato Cristiano Tomei, il giornalista e docente dell’Istituto Modartech Matteo Minà, la presidente del Centro di Firenze per la moda italiana Antonella Mansi, il sindaco di Pisa Michele Conti, il professor Paolo Dario, una delle figure storiche della robotica mondiale, sono alcune delle personalità coinvolte dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nell’appuntamento dedicato al progetto Toscana 2050. “Il futuro si costruisce insieme, c’è bisogno del contributo dell’intelligenza collettiva”, ha commentato Mazzeo a margine dell’incontro. Sold out per i T-Tour, le attività dedicate a bambini e ragazzi delle scuole, arrivati da tutta Italia dal 4 ottobre. Tra le esperienze immersive vissute dalle nuove generazioni la possibilità di dipingere la Gioconda, veleggiare con Luna Rossa, calarsi nei panni di un soccorritore di Emergency grazie a speciali visori. Tra il Centro Congressi Le Benedettine e le Logge dei Banchi, diverse le installazioni interattive, elaborate da Accurat e SheldonStudio su dati forniti dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa relativi a comportamenti e dipendenze giovanili, con particolare riferimento a quelli legati alla rete. Le Logge dei Banchi sono state inoltre galleria d’arte en plein air grazie all’esposizione sul ledwall delle opere di arte contemporanea di Alessandro Bavari, pioniere della digital art, Serafin Alvarez, Marion Balac, Andrea Ciulu

A dare un assaggio del cibo del futuro la giovane imprenditrice agricola Alessandra Mei, con il progetto “orto da spiaggia”, l’Università di Genova con l’esperienza didattica tra tecnologia e orticultura, Niccolò Pagliarani, ricercatore di soft robotics della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ed Eugenio Azzinnari, ideatore di Zia Sofia chef, la prima chef italiana creata dall’intelligenza artificiale insieme a Ylenia La Porta, biologa nutrizionista conosciuta con il nome di @dottoressa.empatia. Grande successo per gli eventi serali, con gli spettacoli di Ishmael Ensemble, ultimo progetto di Pete Cunningham, producer eclettico della scena jazz britannica, il djset visionario e onirico di Lorem al Caracol e il closing party Technomagie#2 (guest star Francois X) al Deposito Pontecorvo. Al Teatro Sant’Andrea è andato in scena lo spettacolo Breve storia dell’intelligenza, curato dai Sacchi di Sabbia e Davide Barbafiera insieme con le persone in detenzione nella Casa Circondariale “Don Bosco”, un viaggio attraverso i secoli nell’intelligenza umana tra ironia e riflessione.

Ricco il parterre dei partner di IF: da Avm, azienda tedesca leader nei prodotti per la connettività a banda larga e per la domotica, a Holocron, azienda pisana specializzata nello sviluppo di software custom che ha messo a disposizione la propria sede - Palazzo Simoneschi a Pisa - per incontri e un'installazione/dialogo con l'intelligenza artificiale; e poi ancora da Td Group Italia, realtà pisana con oltre quarant'anni di esperienza nell'ICT, a RJCSoft, sede di due hackathon in versione School e Master con team provenienti da tutto il mondo, e poi ancora Polo Tecnologico di Navacchio, Toscana Energia, DevItalia, UniCoop Firenze, Gcavcom insieme a Mix, C-Lex Studio Legale, Commed I A, Tech Jobs Fair, Una – Aziende della Comunicazione Unite e altri ancora. Media partner. Rai Cultura, Rai Radio3, Rai Radio Kids, La Repubblica, QN Quotidiano Nazionale, Qn La Nazione, intoscana.it, Punto Informatico, SestaPorta.News. Con il patrocinio di Rai Toscana. Internet Festival 2023 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.