L’Internet festival a Wonderland. Il magazine di Rai Cultura racconterà ospiti e temi dell’edizione 2023 della kermesse pisana. L’appuntamento è, come sempre, su Rai4, alle 23:20. Giunta alla dodicesima edizione, l’evento dedicato al mondo digitale si è svolta, come di consueto, a inizio ottobre, con eventi, laboratori, seminari e conferenze, ed è proseguita con un programma online che si conclude oggi. Di questa ricchissima proposta culturale, Wonderland ha approfondito le più recenti implicazioni politiche dell’intelligenza artificiale, mescolando, come sempre, lo sguardo sull’attualità tecnologica all’immaginario fantascientifico.