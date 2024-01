"L’incoronazione di Poppea" di Claudio Monteverdi, dramma per musica in un prologo e tre atti coproduzione Teatro di Pisa, Opera Lombardia, Teatro Alighieri di Ravenna andrà in scenaal Verdi il 12 gennaio alle 20,30 e il 14 gennaio alle 15,30. La prima e unica rappresentazione nel Teatro di Pisa si data nel 1993 per l’apertura della Stagione Lirica. Questa ‘opera musicale’ di Claudio Monteverdi, nella prima metà del Seicento, segna nella storia del teatro musicale un importante salto di qualità quarant’anni dopo la messa in scena del suo Orfeo, vero spartiacque.

La storia si svolge a Roma, al tempo dell’imperatore Nerone, intorno al 62 d.C. e principia con un litigio tra Amore, Fortuna e Virtù su chi di loro abbia maggiore influenza sugli esseri umani. Ottone scopre che Poppea è l’amante di Nerone che per lei intende ripudiare Ottavia. Seneca gli sconsiglia di farlo e Poppea ne chiede la morte. Il filosofo si suicida mentre Ottavia chiede a Ottone di uccidere Poppea. Egli ubbidisce e travestito da Drusilla, nutrice di Ottavia innamorata di lui, si introduce dove Poppea sta dormendo ma Amore la salva svegliandola. Drusilla è a ccusata d el tentato omicidio ammette le sue responsabilità davanti all’imperatore che frattanto ha trovato un pretesto per ripudiare Ottavia. Questa è costretta all’esilio mentre Nerone e Poppea possono finalmente sposarsi e Poppea viene incoronata. Ecco tutti i protagonisti. Poesia di Giovanni Francesco Busenello, musica di Claudio Monteverdi.

Personaggi e interpreti: Poppea Roberta Mameli, Nerone Federico Fiorio, Ottavia Josè Maria Lo Monaco, Ottone Enrico Torre, Seneca Federico Domenico Eraldo Sacchi, Arnalta Candida Guida, Drusilla Chiara Nicastro, Lucano/soldato/famigliare Luigi Morassi, Liberto soldato/console Luca Cervoni, Mercurio famigliare/tribuno/littore Mauro Borgioni, Nutrice/famigliare Danilo Pastore, Fortuna Francesca Boncompagni, Amore/Valletto Paola Valentina Molinari, Virtù/Pallade/Damigella Giorgia Sorichetti, Maestro concertatore e direttore d’orchestra Antonio Greco. Regia, scene, costumi e luci Pier Luigi Pizzi, Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua.

Nuova Produzione e Allestimento. Coproduzione Teatro di Pisa, Opera Lombardia, Teatro Alighieri di Ravenna.