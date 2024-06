Libro per Mosca: "Il chirurgo filantropo"

Venerdì è stato pubblicato un libro per ricordare la figura del professor Franco Mosca, maestro di una generazione di medici pisani e ideatore della Fondazione Arpa, importante l’associazione di beneficenza. Il libro, intitolato "Franco Mosca chirurgo e filantropo" (Edizioni ETS Pisa) disponibile in libreria, è stato presentato venerdì pomeriggio nell’auditorium delle Officine Garibaldi, che nell’occasione è stato intitolato alla memoria del celebre chirurgo, scomparso nel 2020. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e membri della comunità pisana, che hanno riempito la sala fino alla sua massima capienza e oltre, testimoniando l’affetto e la stima per Franco Mosca. Hanno aperto la cerimonia i saluti del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, dell’assessore Gabriella Porcaro per il Comune di Pisa e del professor Emanuele Neri, preside della Scuola di Medicina, in rappresentanza dell’Università di Pisa.

"È stato un onore celebrare ancora una volta la vita e l’opera del professor Franco Mosca, grazie alla realizzazione di questo libro - ha dichiarato il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa -. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile in tantissime persone e in me in prima persona come suo allievo. Il libro presentato oggi è un omaggio sentito che permetterà a tutti di conoscere meglio il suo straordinario percorso. L’intitolazione a suo nome dell’Auditorium delle Officine Garibaldi, che lui aveva contribuito a lanciare e dove aveva stabilito il suo quartier generale negli ultimi anni di attività, è un giusto tributo per quello che lui ha rappresentato per questa realtà e per Pisa".

Anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha partecipato - in via telematica - all’evento, salutando la figura del professor Mosca e anticipando che alla Fondazione Arpa sarà conferita la più alta onorificenza del Consiglio Regionale, il Gonfalone d’Argento. "Questa onorificenza rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro e dell’impegno della Fondazione Arpa, e riflette l’eredità del professor Mosca" ha aggiunto il professor Morelli.

La presentazione del libro curato da Leonardo Arrighi, è stata affidata a Eugenio Ripepe, caro amico di Mosca, che ha ripercorso la vita e le opere del chirurgo, mettendo in luce la sua dedizione sia come medico che come filantropo. L’intitolazione dell’Auditorium ha segnato un momento di grande emozione e riconoscenza. Come deciso da Edizioni ETS Pisa, una parte degli incassi della vendita del libro "Franco Mosca chirurgo e filantropo" contribuirà a finanziare le attività benefiche della Fondazione Arpa.

M.F.