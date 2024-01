Libreria Fogola seleziona apprendista under 29

La Libreria Fogola di Pisa, in Corso Italia 82, cerca apprendista libraia a 30 ore settimanali (compresi sabato e domenica). Requisiti richiesti: super passione per i libri e la lettura, ottima conoscenza delle lingue, soprattuto inglese, età minima 25 anni, massima 29 anni per selezione, diplomate e laureata con conclusione degli studi, specificare se precedente esperienza nel settore. Si richiede vicinanza sul posto di lavoro con patente, meglio se automunita.

Disponibilità da subito con colloqui di prova. Se interessati portare curriculum con foto in libreria o mandare una mail a all’indirizzo

[email protected]. Mandare curriculum solo se seriamente interessati e che rispettino i nostri criteri di ricerca .