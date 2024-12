Libreria Civico 14. Le guardiane di Marina di Pisa

Anche se nessuna luce vortica come un faro perfino una libreria può essere una vedetta sul mare. Ne è prova la "Civico 14" di Marina di Pisa che festeggia cinque anni di attività a pochi passi dalle acque – più o meno mosse – del nostro litorale.

Mariangela Mori, titolare della libreria, la sua attività, aperta anche d’inverno è un presidio per l’intera zona...

"Ci siamo ogni giorno, perfino la domenica mattina. Siamo sempre aperti, in ogni stagione".

In una cittadina che spesso nei mesi più freddi si svuota, rappresentate una certezza.

"Noi ci siamo sempre: per vendere un libro, certo, ma anche per chi vuole una ‘scusa’ per fare passeggiata o due chiacchiere. In questi anni siamo diventati un punto di riferimento per i residenti e non solo. Questo è motivo di orgoglio".

Come è nata l’idea di aprire una libreria proprio a Marina?

"Sono sempre stata un’accanita lettrice e avevo avuto modo di lavorare in un’altra libreria sul litorale che poi ha chiuso. Così...".

Si è messa in proprio.

"Ma mai da sola. Tantissimi amici ci hanno aiutato. Un’amica pittrice ci ha portato i colori, un architetto ha disegnato la sala. In tanti hanno contribuito. E quello che era il mio ‘innamoramento’ per i libri è diventata una passione sempre più condivisa e un lavoro".

Qual è la soddisfazione più grande?

"Quando le persone entrano e dicono ‘questo è un posto magico’".

Marina non è il centro città e le librerie, in generale, non se la passano benissimo. Come ‘combatte’ i grandi colossi della distribuzione web?

"Parlando e incontrando di persona i clienti. Abbiamo un gruppo di lettura, un corso di scrittura creativa, le iniziative per i bambini. E poi la nostra libreria gode di una sezione molto approfondita dedicata alle case editrici pisane. Da noi puoi trovare sia il libro alla ‘moda’ che le edizioni locali e toscane. E poi...".

Che cosa?

"Ci sono gli incontri con gli autori. E il ‘porta a porta’".

In che senso?

"C’è chi ci ordina libri che poi noi consegniamo direttamente a casa. Lo abbiamo iniziato con il Covid e proseguiamo".

E adesso, quali progetti per il futuro?

"Continuare a crescere, un passettino alla volta. Senza voli pindarici che non ci appartengono. Monica Martinico ed io siamo una squadra affiatata e lavoriamo tanto e bene insieme. Fra pochi giorni faremo la festa dei cinque anni. Siete tutti invitati".

Che cosa è per lei Marina?

"Un posto meraviglioso a misura d’uomo, con l’aria pulita dove ti puoi muovere a piedi. E poi, banale, ma c’è il mare...".

Sa.Ba.